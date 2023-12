Matthijs van Nieuwkerk zou dit grachtenpand in Amsterdam willen kopen. ZIe foto’s

Logisch, want dit pand heeft hij een emotionele en zakelijke band…

Tijdens alle commoties heeft Matthijs van Nieuwkerk zijn rug toegekeerd naar Amsterdam en is gaan wonen in zijn prachtige woonboerderij in Eefde, ver weg van alle drukte. Hier kon hij alles op een rijtje zetten en nadenken over de toekomst.

INKOMEN MATTHIJS VAN NIEUWKERK

Die is nu ingevuld met het tekenen van een contract bij RTL. Het zou Matthijs, volgens geruchten, 650.000 euro per jaar opleveren. En niets lijkt nu een terugkeer naar Amsterdam in de weg te staan.

MANAGER MATTHIJS VAN NIEUWKERK

Hij zou zijn oog hebben laten vallen op een prachtig lofachtig appartement aan de Keizersgracht in Amsterdam. Deze staat te koop voor een vraagprijs van 1.375.000 euro. Dit is niet zomaar een pand, want hier woont zijn manager Julia Wolff, die ook de zaken behartigd van o.a. Jort Kelder en Sophie Hilbrand.

Haar moeder overleed in maart 2023 en het pand staat nu te koop. Matthijs heeft…