Matthijs van Nieuwkerk keert terug op tv bij deze zender

Matthijs van Nieuwkerk – bekend als de charismatische presentator van De Wereld Draait Door – maakt een grote sprong. Hij verlaat de publieke omroep en tekent bij RTL.

De 63-jarige Van Nieuwkerk gaat een nieuwe uitdaging aan: het presenteren van een zondagavondprogramma. Dit programma blikt terug op de week met een mix van actualiteit en muziek.

Het RTL-programma met Matthijs van Nieuwkerk belooft een wekelijkse dosis actualiteiten te bevatten, verrijkt met muzikale elementen. Dit is echter slechts het begin. RTL en Videoland hebben plannen voor meer programma’s met Van Nieuwkerk aan het roer. Er is een contract getekend van vier jaar.

“Om te beginnen krijg ik de kans om op zondagavond de week af te sluiten. Hoe ik dat precies ga doen, houd ik uiteraard nog even voor me, maar in ieder geval is er veel muziek. Daarnaast praten we over een aantal andere programma‚Äôs…