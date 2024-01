Matrixport waarschuwt: 20% daling bij afwijzing Bitcoin ETF

De langverwachte lancering van een Bitcoin (BTC) Spot exchange-traded fund (ETF) in Amerika heeft al geruime tijd hoge verwachtingen gewekt. De markt was optimistisch, maar recentelijk is er een aanzienlijke koersdaling waargenomen. Deze koersval wordt toegeschreven aan een rapport van Matrixport, een platform dat diensten voor crypto handel en leningen aanbiedt. Het rapport suggereert dat BTC meer dan 20% in waarde kan dalen als de ETF-aanvragen worden afgewezen.

Matrixport waarschuwt investeerders

Volgens het rapport van Matrixport bestaat de kans dat de SEC de Bitcoin Spot ETF’s wederom zal afwijzen. Dit zou een aanzienlijke verkoopdruk kunnen genereren, vooral bij beleggers met lange termijn futures die speculeren op een prijsstijging van BTC. Mocht deze groep investeerders gedwongen worden om posities te liquideren om verliezen te beperken, zou dit een grote hoeveelheid Bitcoin op de markt kunnen brengen, wat de prijs verder kan doen dalen.

In aanloop naar de…