‘Massa Is Kassa’-ster moet villa slopen

Peter Gillis zit in nauwe schoentjes. Zo deed ex Nicol Kremers zopas aangifte naar aanleiding van mishandeling.

De aangifte van Nicol Kremers is niet het enige wat Peter Gillis boven het hoofd hangt. Peter kreeg te horen dat hij zijn illegaal gebouwde villa in Lommel moet slopen.

Vier jaar geleden bouwde Peter een villa in zijn vakantiepark ‘Het Blauwe Meer’ in Lommel. Dat deed hij zonder vergunning. De rechtbank van Hasselt heeft zich nu over de zaak uitgesproken.

De rechtbank spreekt van ‘asociaal gedrag, de gemakzucht en pure onverschilligheid voor de overlast die hij veroorzaakte’. Dat schrijft RTL Boulevard.

Peter kreeg een boete van 8.000 euro bovenop de boete van 60.000 euro voor zijn vakantiepark. Binnen de tien maanden moet de villa gesloopt zijn. Zo niet, dan hangt er Peter een dagelijkse dwangsom van 250 euro boven het hoofd.