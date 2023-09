Massa is Kassa is voorlopig niet te zien op de buis

De realityreeks rondom vakantieparkschurk Peter Gillis is niet opgenomen in de najaarsprogrammering van SBS 6 die Talpa vrijdag bekendmaakte. Alhoewel Peter zelf op Instagram druk blijft doorposten over een elfde seizoen, lijkt het toch alsof Talpa de rechtszaken van Peter wil afwachten totdat de show opnieuw wordt uitgezonden.

Controversies

Dat er gedraaid wordt voor het nieuwe seizoen, betekent dus niet dat deze ook daadwerkelijk uitgezonden gaat worden. Al weken zien we op de Social media kanalen van Gillis en zijn vriendin Wendy van Hout snapshots en spoilers voorbijkomen over het nieuwe seizoen Massa is Kassa. Zelfs op vakantie in Italiƫ werd er flink op los gefilmd. Er zijn echter momenteel zo veel rechtszaken en controversies gaande rondom de Limburger, dat Talpa de pauzeknop koortsachtig heeft ingedrukt.

Fraude en mishandeling

De positie van Peter Gillis komt steeds meer onder juridische druk te staan. Naast eerdere beschuldigingen van…