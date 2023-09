Mary Borsato verdient tonnen euro’s met oude huis van zoon Marco. Zie foto’s

Maar liefst 23 jaar heeft Mary Borsato, de moeder van Marco, in dit schitterende landhuis gewoond, dat zij kort geleden te koop heeft gezet voor een vraagprijs van 769.000 euro. Bijzondere is dat Mary het huis ooit kocht van haar zoon Marco, die dierbare herinneringen had aan het huis en het best we aan zijn hart zal gaan dat het nu is verkocht.

VETTE WINST MARY BORSATO

Maar moeder Mary maakt in ieder geval een leuke winst. Zij kocht het van Marco voor 363.000 euro en op basis van de vraagprijs maakt zij een winst van maar liefst vier ton euro

NDELING LANDHUIS MARY BORSATO.

Het vrijstaande landhuis heeft een woonoppervlakte van 143 vierkante meter en telt in totaal vier kamers, waaronder drie slaap- en 1 badkamer.

Dit alles is verdeelt over twee woonlagen plus een zolder. Marco, die een goede kok is, zal zeker vaak in de open luxe keuken hebben gekookt voor zijn moeder. Niet alleen is er een kookeiland, maar is de keuken voorzien van allerlei…