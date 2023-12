Mary Borsato casht forse winst met oud huis van zoon Marco. Zie foto’s

Gisteren 4 december is het pand overgedragen en het geld op haar rekening gestort.

In juli van dit jaar zette Mary Borsato, de moeder van Marco, haar vrijstaande landhuis in Stompetoren te koop voor 769.000 euro. Zelf kocht ze het prachtige optrekje in maart 2000 van haar zoon Marco Borsato voor een prijs van 363.000 euro. Er lag dus een mooie winst in het vooruitzicht

Mary Borsato maakt vette winst op haar huis

En dat is nu dan ook werkelijkheid geworden. Mary Borsato heeft haar landhuis verkocht voor de vraagprijs en pakt o.b.v. haar koopsom een winst van maar liefst 406.000 euro. Kassa! Het oude huis van Marco brengt dus financiele voorspoed. Nu heeft Marco Borsato toch al iets met huizen en familie, want ook in zijn nieuwe huis woont hij inmiddels niet meer alleen.

INDELING LANDHUIS MARY BORSATO.

Maar terug naar het verkochte landhuis van Mary Borsato. Wat heeft de koper gekocht? Het vrijstaande landhuis heeft een woonoppervlakte van 143…