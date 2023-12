Martine Hafkamp (Fintessa): ‘Jazeker, het was een prima jaar’

Was 2023 met een stijging van de AEX van 11% een buitengewoon mooi jaar? “Buitengewoon? Nee dat niet. Buitengewoon was het jaar 2021. Het soort jaren als dit jaar zien we veel vaker en is na een negatief 2022 niet zo vreemd”, zegt Martine Hafkamp, Algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer.

“Een mooi jaar? Jazeker, het was een prima jaar. Veel beleggers konden hiermee het verlies van vorig jaar (grotendeels) goedmaken, al was het wel een kwestie van de juiste keuzes maken (of in de index hebben belegd). Want met een belegging in alleen waardeaandelen ben je niet gelukkig geworden dit jaar. Maar de meeste beleggers zitten in Shell en dat aandeel heeft in ieder geval de kar getrokken.”

De rente heeft ook voor enige verlichting gezorgd. De iShares International Treasury Bond ETF steeg sinds begin dit jaar met 1%. Is dat normaal of zal 2024 meer kunnen opleveren?

“Dit vind ik eerlijk gezegd een vreemde obligatie om naar te verwijzen. Het betreft non-US developed market…