Martine Hafkamp: ‘Door AI worden marktbewegingen versneld ‘ + Mooie TIPS

Ook de Beste Beleggingsexpert van 2023 – Martine Hafkamp volgens de lezers van Cash – heeft het afgelopen jaar ervaren als een bewogen jaar. Wat is je het meeste bijgebleven?

“Het feit dat de centrale bankiers de geldmarkrente bleven verhogen en dat vervolgens de rente op de kapitaalmarkten ook flink steeg”, aldus Martine Hafkamp, Fintessa Vermogensbeheer, algemeen directeur. “Daardoor verdween de omgekeerde rentestructuur nagenoeg. De inflatie bleek nog sneller af te nemen dan dat deze eerder was opgelopen. Een daling van de inflatie in de Verenigde Staten van 9,0 naar 3,2 procent, in goed een jaar, was niet verwacht. Het zou er op kunnen duiden dat de centrale bankiers toch gelijk hadden met hun aanvankelijke bewering dat de opeens opgelopen inflatie slechts van tijdelijke aard zou zijn. Wat me ook is bijgebleven zijn de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI. Die hebben de beurzen een flinke boost gegeven.”

Hoe zijn jullie cliënten daarmee…