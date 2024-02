Martin troeft Acosta af op openingsdag MotoGP-test Sepang

Dinsdag om 10.00 uur lokale tijd (3.00 uur in Nederland) trapte de MotoGP de eerste collectieve wintertest af op Sepang International Circuit. Vorige week testten de vijf fabrikanten al op het Maleisische circuit, maar alleen Yamaha en Honda mochten daar met hun vaste rijders aan deelnemen. Ditmaal stonden er maar liefst 23 rijders aan de start van de openingsdag. Franco Morbidelli ontbrak bij Pramac Ducati na zijn stevige crash tijdens een privétest in Portugal van vorige week. Hij werd vervangen door Ducati-testrijder Michele Pirro. Verder gaf ook Cal Crutchlow, de testrijder van Yamaha, acte de présence op de eerste dag van de officiële wintertest.

Alle rijders kregen in Sepang de kans om te wennen aan het nieuwe materiaal van hun fabrikanten voor 2024. Daarnaast reden diverse rijders hun eerste meters in de kleuren van hun nieuwe werkgever. Dat gold onder meer voor Marc Marquez. De zesvoudig wereldkampioen stapte deze winter over van Honda naar…