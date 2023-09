Martin komt dichter bij na zege Misano

Een kleine week na zijn nare crash in Catalonië stond Francesco Bagnaia gewoon aan de start van het raceweekend in Misano. Met een derde plek in zowel de sprintrace als de hoofdrace scoorde hij waardevolle punten in de strijd om het kampioenschap, al zag hij zijn twee voornaamste concurrenten wel weer wat inlopen. Jorge Martin deed dat door beide races op zijn naam te schrijven, terwijl Marco Bezzecchi twee keer op de tweede plek eindigde. Bagnaia heeft zodoende nog een voorsprong van 36 punten over op Martin, Bezzecchi volgt op 55 punten van de regerend wereldkampioen. Verder naar achteren is Dani Pedrosa met stip gestegen naar de achttiende plaats en is nu ook Honda-rijder Marc Marquez voorbij.

