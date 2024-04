Alles Over Martien Meiland (Leeftijd, Tassenlijn, Vermogen, Ziek)

Martien Meiland (62) is bij iedereen bekend als die grappige mopperaar van SBS-programma Chateau Meiland. Sinds het gelijknamige tv-programma op de buis komt weet iedereen wie hij is. Je vindt hem en zijn welbekende uitspraken zoals “Wat goeeed!” fantastisch of je hebt een hekel aan hem.

Dat Laat Martien niet tegenhouden, want deze ondernemende man is niet te stoppen. Voor een eigen boek, tassenlijn, meerder tv-programma’s en zijn eigen wijnen draait hij zijn hand niet om. Dit is alles wat je wilde weten over Martien Meiland.

Volledige naam: Martien Jacobus Maria Meiland

Leeftijd van Martien Meiland: 62 jaar

Woonplaats: Noordwijk

Beroep: Presentator en ondernemer

Partner Martien Meiland: Single, maar getrouwd met Erica Rekema

Wie is Martien Meiland?

Martien Meiland werd op 26 augustus 1961 geboren in het Zuid-Hollandse Noordwijkerhout. Zijn vader Nico was burgemeester en zijn moeder Nel overleed toen ze 45 was. Martien heeft ook een zus Nelleke en een broer Jaap. Met Jaap heeft hij nog steeds vaak contact. Zijn zus spreekt hij al jaren niet meer.

In 1985 trouwde Martien Meiland met Erica Renkema (60). Samen kregen ze twee dochters, Montana (29) en Maxime (28). Het paar vroeg 26 jaar later een scheiding aan toen Martien Meiland uit de kast kwam.

Voordat Martien bekend werd met Chateau Meiland had hij verschillende banen. Zo was hij ooit stylist, maar ook ontbijtkok en verkoper. Daarnaast had hij samen met zijn dochter een woonwinkel in Noordwijk met de naam MAR10. De winkel bestaat overigens nog steeds en wordt gerund door de dochter van Martien, Montana. De winkel heet nu ook Montana’s.

Martien Meiland in Ik Vertrek

In 2007 vertrokken Martien Meiland, Erica en hun toen nog jonge dochters Montana en Maxime naar Frankrijk. Montana was twaalf en Maxime tien. Hier kochten ze een verpauperd kasteel dat ze gingen verbouwen tot een bed and breakfast. Hun avonturen werden gevolgd door het programma Ik Vertek.

Samen als gezin weten ze iets prachtigs te maken van Chateau de la Brosse. Toch heeft het gezin het moeilijk. De nuchtere Erica vindt het maar niets om elke dag te koken en 24 uur per dag bezig te zijn met de gasten. Martien Meiland weet met zijn markante persoonlijkheid en positieve insteek er nog wat van te maken. Twee jaar na de opnames van het programma vertrekt het gezin Meiland weer naar Nederland vanwege heimwee.

10 Jaar Ik Vertrek

Voor het 10-jarig jubileum van Ik Vertrek werd bekende Nederlanders gevraagd naar de deelnemers die de meeste indruk hadden gemaakt. Voor Paul de Leeuw was dat zonder meer familie Meiland. Paul de Leeuw zei hierover dat hij heel veel bewondering heeft voor iedereen die de stap zet om naar het buitenland te vertrekken.

Paul de Leeuw vond het verhaal van de Meilandjes extra bijzonder vanwege de vele uitdagingen waar ze mee te maken kregen. Het kasteel in het kleine plaatsje Thénioux was gigantisch en er moest heel veel aan gebeuren. Het programma zorgde ervoor dat de familie Meiland nogmaals in de spotlight kwam.

Martien Meiland komt uit de kast

Veel mensen die het programma Ik Vertrek keken in 2007 en 2015 vroegen zich af of Martien Meiland homo was. Sommige mensen gingen zelfs zover om zich af te vragen waarom Erica niet door had dat haar man homo was. De realiteit is dat Martien, Erica en zijn kinderen in 2007 al wisten dat hij homo was. Ze besloten het toen echter voor zichzelf te houden.

Avontuurtje in Israël

Tot zijn 40e wist Martien zelf nog niet dat hij op mannen viel. Hij ging toen op vakantie naar Israël en voor dat hij het door had was hij aan het zoenen met een man. Hij had direct door dat dit zijn hele leven zou veranderen.

Toen Martien Meiland terugkwam van vakantie moest hij twee dagen lang de moed bij elkaar rapen om het Erica te vertellen. Martien vond dit een van de lastigste momenten omdat hij wel heel veel van zijn vrouw hield. Toch besloot hij het te vertellen. Daarop reageerde Erica met begrip en stelde voor om een tijdje uit elkaar te gaan.

Martien duikt de gayscene in

Martien Meiland verhuisde naar Amsterdam waar hij de gayscene indook. Gedurende de twee jaar dat hij daar woonde genoot hij van de gezelligheid en de leuke mannen om hem heen. Maar toch miste hij iets. Hij had heimwee naar zijn vrouw en kinderen.

Erica en de kinderen

Voor Erica en de kinderen was het ook een hele moeilijke periode. Volgens Maxime was haar moeder in die tijd heel verdrietig en zelf had ze ook veel moeite met de breuk. Desondanks nam Maxime het haar vader niet kwalijk dat hij uit de kast was gekomen. Montana zegt hierover dat zijn vader eigenlijk niet veranderd is, behalve dat hij net iets te vaak zijn haar verfde.

Als gezin naar Frankrijk

Martien en Erica besloten toen om mee te doen met Ik Vertrek en als gezin naar Frankrijk te vertrekken. Toen de familie na twee jaar weer terugkwam in Nederland maakten ze de scheiding officieel door een groot feest te geven. Ondanks de scheiding bleven ze alsnog als gezin samen.

Chateau Meiland

Nadat Martien Meiland en zijn gezin verschenen in 10 jaar Ik Vertrek kreeg hij heel veel positieve reacties. Daar kwam bij dat de familie heel veel aanbiedingen kreeg voor een nieuw tv-programma. Hiermee was het zaadje geplant voor Erica en Martien om over een vervolg na te denken.

Ze namen daarop zelf contact op met John de Mol door hem een brief te sturen. In 2019 besloot het gezin inclusief dochters Montana, Maxime en hun kleindochter Claire nogmaals naar Frankrijk. Ook deze keer kochten ze weer een nieuw kasteel, Chateau Marilleux of Chateau Meiland.

Het programma werd direct een daverend succes. Wekelijks zaten vaak meer dan een miljoen mensen aan de buis gekluisterd om de avonturen van dit markante gezin te bewonderen. De chaotische hysterie van Martien in combinatie met de praktische en nuchtere aard van Erica maakten het een geweldig programma om naar te kijken.

Bekende uitspraken en Marien Meiland GIFjes

Er zijn ook een aantal uitspraken uit de serie gekomen die tot de dag van vandaag gebruikt worden. “Wijnen, wijnen, wijnen”, maar ook “Wat goooeed” zitten al jaren in het collectieve geheugen van mensen. Er zijn zelfs heel wat Martien Meiland GIFjes in omloop.

Het programma was zo’n groot succes dat het in 2019 de Gouden Televizier-Ring ontving. Andere programma’s die toen genomineerd waren zijn Beste Zangers en Expeditie Robinson. In 2020 werd Martien Meiland uitgeroepen tot Televizier-Ster Talent op het Gouden Televizier-Ring Gala. Het programma Chateau Meiland is tot de dag van vandaag op de buis. Afgelopen jaar is het omgedoopt tot Chateau Meiland VIPS.

Spin-offs Chateau Meiland

Heel Nederland en Vlaanderen genoot van de Meilandjes op televisie. Het is dan ook niet zo gek dat er een aantal spin-offs van het programma werden gemaakt.

Chateau Bijstand – 2022

In 2022 ging Martien Meiland samen met zijn familie een maand in de bijstand. Ze kregen een sociale huurwoning toegewezen in Uithoorn. Die woning moesten ze eerst nog eens vol zien te krijgen met meubels. Dankzij de creativiteit van Martien en zijn gezin wisten ze deze taak uiteraard voor elkaar te krijgen. Met het programma haalden ze ook geld op voor Stichting Babyspullen.

Chateau Meiland VIPS – 2024

In 2024 woont de familie Meiland weer gewoon in Nederland. Toch gaan ze verder met Chateau Meiland vanuit pension Code Rosé. Hier nodigen ze bekende Nederlanders uit. Niet alleen worden ze volledig in de watten gelegd, ze wo