Martien Meiland helemaal overdonderd door dochters Maxime en Montana: “Waanzinnig!”

In Nederland was het afgelopen zondag Vaderdag. Dat werd ook bij de Meilandjes goed gevierd.

In het Instagramverhaal van Maxime Meiland is te zien hoe zij en haar dochtertje Vivé op Vaderdag haar man Leroy Molkenboer in de bloemetjes zetten. Hij wordt gewekt met een ontbijtje op bed.

Ook vader Martien Meiland krijgt een cadeautje. “Het was natuurlijk heel moeilijk om te bedenken wat we aan jou konden schenken. Want jij bent de papa die alles al heeft”, zeggen Maxime en Montana Meiland tegen hem.

“Ik ben benieuwd of je de print herkent”, voegt Maxime er nog aan toe, wanneer ze hem het pakje overhandigt. Martien moet even kijken, maar dan dringt het door.

“Het is een zwembroek met de print van mijn pak van jullie trouw!”, roept hij uit. “Wat is-ie goed! Nou, wat is dit waanzinnig! Bedankt, hij is enig!”