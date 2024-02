Marseille grijpt in na zeven duels zonder zege – Voetbal International

Het avontuur van Gattuso in Marseille bleek geen lang leven beschoren. De voormalig middenvelder stapte in september in als opvolger van Marcelino, maar slaagde er niet in het tij te keren. In de Europa League loodste Gattuso Marseille nog naar de tweede plaats in een poule met Ajax, maar in de Ligue 1 ging het stukken minder.