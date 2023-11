Markten verliezen momentum – CashCow.nl

De opgaande beweging van de Europese aandelenmarkten verliest momentum.

De ECB heeft gedaan wat ze moet doen. De rente blijft 4%, maar dat nieuws is al van de voorpagina’s verjaagd door de toename van de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. De rentepauze heeft meer te maken met de ontwikkeling dan dat de inflatie met 4,3% de doelstelling van 2% heeft bereikt. Bij aandelen zien we dat beleggers zich vastklampen aan de groeiers, maar de koers/winst-verhoudingen van deze aandelen zijn veelal hoog. Tegenvallers leiden dan tot scherpe reacties. Aan volatiliteitsimpulsen geen gebrek.

Amerikaanse futures tot 0,7% hoger. Europa heeft moeite om de winsten uit de vroege ochtend vast te houden. Azië laat mooie plussen zien: Nikkei +1,4, Shanghai +1,2%, Sensex +1,0% en Hong Kong +2,2%. Euro/dollar 1,0557. Brent +1,4% op 89,17 dollar.

