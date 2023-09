markten onderschatten kans op verdere renteverhoging ECB

Leestijd: 2 minuten

Beleggers die erop gokken dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente volgende week niet verder zal verhogen, onderschatten mogelijk de kans dat dit wel gebeurt. Dat zei Klaas Knot, de baas van De Nederlandsche Bank (DNB) en ECB-bestuurslid, in een interview met persbureau Bloomberg.

Hoewel de vertraging van de economie van de eurozone de vraag zeker zal temperen, zullen de nieuwe inflatievoorspellingen niet veel verschillen van de eerdere schattingen, aldus Knot. In juli verhoogde de ECB de rente opnieuw met een kwart procentpunt tot 3,75 procent om de inflatie te bestrijden. In augustus was er geen rentevergadering van de ECB.

De ECB heeft de rente al negen keer op rij verhoogd. Een tiende verhoging is volgens Knot echter geen uitgemaakte zaak. Het besluit van de bestuurders tijdens de vergadering op 14 september zal volgens hem “kantje boord” zijn.

Inflatiedoelstelling

De centralebankier is zelf van mening dat het behalen van de…