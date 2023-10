Markten Midden-Oosten geschokt door aanval op Israel

Israelische aandelen zijn omlaaggedoken toen de markt daar op zondag weer open ging na een dag waarin het land werd aangevallen met het dodelijkste geweld in zijn historie. Beleggers schrokken van het oproer in de regio en stapten massaal uit de Israëlische munt, de shekel, en verkochten aandelen op de aandelenbeurzen van landen in de regio genoteerd zijn.

De TA-35 index die Israël’s grootste aandelen omvat, verloor op zondag zo’n 8% en noteerde op maandag een licht verlies. Indices van Dubai, Riyadh en Istanboel zijn sinds zaterdag met ruim 2% gedaald.

In een toespraak op zaterdag verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat zijn land “in oorlog” is en hij mobiliseerde reservetroepen om terug te slaan “met een intensiteit die de vijand nog niet heeft meegemaakt”.

Het conflict dreigt te escaleren tot meer dan alleen de Gaza-strook nu vanuit Iran en vanuit de Hezbollah-beweging in het noorden van Israël steun klinkt voor Hamas.

De situatie vindt plaats op een gevoleig…

Lees verder bij www.morningstar.nl