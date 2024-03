Markten hoger. Wachten op inflatietrend VS

Het is wachten op de Amerikaanse inflatiecijfers voor opening Wall Street. Het plaatje voor Europa is licht vriendelijk. Het draait allemaal om de rente.

De Europese Centrale Bank (ECB) zal vermoedelijk in de maand juni de eerste renteverlaging aankondigen. ‘Dat zal een voorzichtige verlaging van 25 basispunten zijn, tenzij de cijfers wijzen op een stevige ‘undershoot’ van de inflatie op de middellange termijn’, schrijft Konstantin Veit, portfoliomanager bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

De ECB maakte woensdagmiddag bekend de beleidsrente op 4% te houden en verklaarde dat ze nog niet in geslaagd zijn in het beteugelen van de inflatie. Pimco houdt rekening met drie renteverlagingen in 2024, één minder dan wat de financiële markten over het algemeen hebben ingeprijsd. “Dit scepticisme wordt gevoed door de aanhoudende inflatie in de dienstensector, een veerkrachtige arbeidsmarkt, soepele financiële voorwaarden en de kans op nieuwe verstoringen in de…