Marktcommentaar: ASML plukt de vruchten van deglobalisering

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

“Door de toenemende digitalisering is er wereldwijd vraag naar onze chipmachines. Als we ze niet aan land A verkopen, dan wil land B ze wel hebben.” Dit, of woorden van gelijke strekking, zei ASML-topman Peter Wennink vier jaar geleden al. En dat hij gelijk had zien we terug in de bedrijfscijfers die de chipmachinemaker vanmorgen publiceerde. Het omzetaandeel van de Verenigde Staten, Europa en Japan bij elkaar steeg van 9% in het 3e kwartaal naar 22% in het 4e kwartaal van 2023. De verwachting is dat deze gezonde spreiding zich in de komende jaren zal voortzetten.



Recordkwartaal





ASML sloot 2023 in stijl af. In het 4e kwartaal kwam de omzet met €7,2 miljard voor het eerst uit boven de €7 miljard. En de winst begon voor het eerst met een twee: €2,0 miljard….