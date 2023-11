Marktbarometer oktober: groot verlies bij small-caps

De Europese aandelenmarkten werden in oktober gekenmerkt door het conflict in het Midden-Oosten en werd daardoor een moeilijke maand. De Morningstar Europe NR-index verloor 3,8%, gemeten in euro’s, maar dit overall cijfer weerspiegelt niet volledig de verschillen tussen de beleggingsstijlen.

De Morningstar Style Box maakt met zijn negen segmenten die verschillen inzichtelijk. In oktober was er een duidelijk verschil in prestatie tussen waarde- en groeibedrijven. Het segment large-cap value daalde met 3% vergeleken met een verlies van 2,1% voor het large-cap groei segment.

Bij de small-caps laten zowel waarde als groei grotere procentuele verliezen zien dan bij de large-cap segmenten van beide beleggingssstijlen.

Afgelopen maand leden de Europese large-cap bedrijven een gemiddeld verlies van 2,9% vergeleken met 4,6% verlies voor de small-caps. Dat is geen gelegenheidskwestie, want dit patroon zien we ook als we kijken naar langere periodes van 1 en 3 jaar; large-caps blijven ook dan…

Lees verder bij www.morningstar.nl