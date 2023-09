Marktbarometer augustus: waarde weet verlies te…

De Morningstar Europe NR Index verloor in augustus 2,5% in euro’s. In het large-cap segment had de groeistijl meer te lijden dan de waardestijl: eerstgenoemde daalde met 2,8% tegenover 1,1% voor laatstgenoemde.

De slechte prestaties van de grote groeibedrijven waren grotendeels te wijten aan de zware verliezen van de twee Nederlandse technologieaandelen: ASML Holding dat 6,6% daalde en Adyen dat maar liefst 54% verloor. De betalingsverwerker maakte halfjaarresultaten bekend die beneden de verwachtingen lagen vanwege een scherper dan verwachte vertraging van de omzetgroei in de Verenigde Staten.

Over het geheel genomen was de technologiesector een van de grootste dalers in augustus met -5,4% na de cyclische consumentensector met -5,5%. Binnen deze laatste sector leverden de twee grote Franse luxe-aandelen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE en Hermes International met respectievelijk -7,8% en -5,7% de grootste bijdrage aan de negatieve performance.

De grote Duitse autofabrikanten…

Lees verder bij www.morningstar.nl