Marketing automation tools: wat zijn de voordelen?

Wanneer je als onderneming gebruik maakt van marketing automatiseringssoftware, brengt dit vele voordelen met zich mee. Of je nu een kleine onderneming hebt met één marketingspecialist of een grote speler bent met een uitgebreide marketingafdeling: voor elk soort bedrijf levert het automatiseren van je marketinginspanningen een aantrekkelijk resultaat. Lees in dit artikel wat de voordelen zijn van het automatiseren van je marketing.

#1: Maak leads waardevol

Met een “lead” wordt een persoon bedoeld die interesse heeft in een bepaald product en/of dienst. Je kunt leads in verschillende categorieën verdelen. Zo zijn er bijvoorbeeld verkoop leads, marketing leads en investeerder leads. Zodra je gebruik maakt van een marketing automatisering tool, resulteert dit vaak in meer leads. Dit wordt ook wel leadgeneratie genoemd. Je kunt met behulp van bepaalde criteria of triggers een lead door een funnel sturen. Dit doe je door bijvoorbeeld een lead zich te laten…