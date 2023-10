Markeert Bitcoin Koers Breakout boven $28K het Begin van een Nieuwe Crypto Bull Run en is de Weg Vrij naar $37k?

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

Voor velen crypto traders wordt de maand oktober gezien als de meest positieve maand voor crypto. ‘Uptober’, hoe de maand ook wel bekendstaat in de crypto wereld, begon goed voor Bitcoin, die afgelopen maand september zijn beste maand had sinds 2016 en is gestegen met ongeveer 5 procent. Op het moment van schrijven staat de Bitcoin koersverwachting ongeveer op $28.200, wat een groei van bijna 3.05% betekent in de laatste 24 uur.

Dit heeft waarschijnlijk te maken met het afwenden van de zogenaamde ‘government shutdown’ afgelopen zaterdag in de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen beleggers zich weer focussen op de economische ontwikkelingen en hoeven ze niet meer wanhopig te zijn over regering…