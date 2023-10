Mark Zuckerberg en Lex Fridman Houden Gesprek in de Metaverse: Een Doorbraak in Realistische Avatartechnologie

Op 28 september hadden Mark Zuckerberg en podcaster Lex Fridman een virtueel gesprek in de metaverse, waarbij ze gebruik maakten van fotorealistische avatars. Dit gesprek toonde de indrukwekkende vooruitgang in avatartechnologie aan, waarbij zelfs de gastheer, Lex Fridman, moeite had om Zuckerberg’s avatar van zijn werkelijke verschijning te onderscheiden. Is dit de toekomst?

Zuckerberg en Fridman’s virtuele gesprek

In de afgelopen jaren hebben critici hun waardering uitgesproken voor Meta’s visie op de metaverse. Recentelijk heeft Mark Zuckerberg echter met een demonstratie van fotorealistische avatars aangetoond dat deze visie allesbehalve achterhaald is.

Op 28 september voerden Zuckerberg en de gerenommeerde computerwetenschapper Lex Fridman een uur lang gesprek tijdens een aflevering van de Lex Fridman podcast. Opvallend was dat dit gesprek verre van persoonlijk was. Fridman en Zuckerberg voerden het gehele gesprek met behulp van fotorealistische avatars in de…