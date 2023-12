Mark Rutte steekt veer in achterwerk Matthijs van Nieuwkerk

Mark Rutte, de demissionair minister-president van Nederland, is opvallend lovend over terugkeer van Matthijs van Nieuwkerk op de Nederlandse televisie. Tijdens een gesprek met Jaïr Ferwerda in de RTL-talkshow ‘Beau’, sprak Rutte lovend over Van Nieuwkerk.

Rutte’s bewondering voor Matthijs

De minister-president benadrukte zijn bewondering. “Natuurlijk zijn we allemaal geschrokken van de berichten, maar ik vond dat programma van hem, De Wereld Draait Door, een van de allerbeste programma’s op de Nederlandse televisie.”

Een nieuwe start voor Matthijs

Rutte deelde ook zijn positieve verwachtingen voor de toekomst van Van Nieuwkerk op televisie. “Ik wens de Nederlandse televisie veel Matthijs toe”, zei hij, uitkijkend naar een frisse start. “Ik vind het mooi als hij weer op tv komt.”

Nieuw avontuur bij RTL en Videoland

Vrijdag werd aangekondigd dat Van Nieuwkerk een vierjarig contract heeft getekend bij…