Mark-Jan Fledderus laat zich van allerslechtste kant zien en slaat voetballer in gezicht

Technisch manager Mark-Jan Fledderus van de Eredivisie CV heeft zich dit weekend van zijn slechtste kant laten zien. De oud-voetballer speelde in de vierde klasse van het amateurvoetbal een wedstrijd mee, waarin hij een klap uitdeelde aan een tegenstander. De voormalig technisch directeur van FC Groningen kwam goed weg, want de arbiter van dienst stuurde hem niet van het veld.

Fledderus debuteerde zaterdag bij voetbalclub HSC, de club waar Hans Nijland actief als voorzitter. Nijland had er voor gezorgd dat Fledderus HSC is komen versterken, want de vierdeklasser had het lastig in de competitie. In zijn eerste wedstrijd was Fledderus direct belangrijk met een voorassist, maar hij liet zich zaterdag ook van zijn allerslechtste kant zien. Fledderus sloeg namelijk een speler van de tegenstander, ODV, in het gezicht.



De aanleiding voor de klap die de voormalig-middenvelder uitdeelde was het feit dat de middenvelder van ODV tegen Fledderus…