Marieke van de Zilver maakt Frans Timmermans belachelijk tijdens debat

Toen de camera’s bij het RTL-verkiezingsdebat even uitstonden, pakte Marieke van de Zilver een momentje om even te lachen om Frans Timmermans…

Het is altijd een erg spannend moment; het eerste grote debat tussen de lijsttrekkers van belangrijke politieke partijen van ons land. Dit eerste debat ging tussen drie lijsttrekkers. Dilan Yesilgöz (VVD), Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) waren aanwezig in de studio om te debatteren over hun standpunten namens de partijen. Alle drie de partijleiders proberen de kijkers ervan te overtuigen dat hun de grote drie zijn deze verkiezingen en er dus op hun moet worden gestemd.

Marieke van de Zilver steekt de draak met Frans Timmermans

Nu komen alle drie natuurlijk de laatste tijd veel in opspraak. Zo maakte Frans Timmermans, van Groenlinks-PvdA een bijzondere uitspraak tijdens zijn campagne. Zo probeerde, de al oudere, Frans Timmermans de jeugd te bereiken door het woord SWAG te benoemen. Helaas…