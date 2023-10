Marieke Elsinga laat ‘rauwe kant’ van glamour zien met schrikbarende video vanuit parkeergarage

Marieke Elsinga laat zichzelf op een schrikbarende manier zien. Al haar volgers kunnen hun ogen niet geloven.

De rauwe kant van Marieke Elsinga

Normaal gesproken is presentatrice Marieke Elsinga altijd een feestje om te zien. Haar prachtige haartjes, haar lieve gezichtje en haar fantastische lichaam, gehuld in de mooiste en meest verleidelijke kleding. Maar vaker dan eens zie je Marieke hoe ze buiten de schijnwerpers om is. Dan krijg je een hele rauwe versie van Marieke mee. Dan zitten haar haartjes omhoog in een knot. Haar make-up is dan nog niet gedaan. Haar stem klinkt wat schor. En ze draagt dan haar simpele, comfortabele kleding. En dat is wel eventjes een andere beleving dan je meestal van Marieke gewend bent. Ze laat graag het eerlijk plaatje aan haar volgers zien. Zo krijgen die in ieder geval geen vertekend beeld van de werkelijkheid. Kijk maar mee op de video hieronder hoe Marieke er meestal uit ziet.

Lees ook: Marieke Elsinga uitgelachen na schoonheidsbehandeling:…