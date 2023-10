Marieke Elsinga deelt schokkende voor- en na-foto: ‘Beetje afwisseling is ook wel lekker hè?’

Marieke Elsinga is niet bang om zichzelf weer even flink voor paal te zetten. Het verschil tussen deze twee foto’s is dan ook enorm!

Van Marieke Elsinga zijn we onderhand wel wat gewend. De beeldschone presentatrice staat bekend om haar charmante humor en heerlijke down to earth-houding. Voor haar fans geen geheimen, lijkt het motto! Nou, dat weet ze met deze recente foto helemaal hoog te houden. Want met deze intieme shots onthult ze wel heel veel!

Marieke Elsinga verbijstert fans met shockerend contrast tussen twee looks

Zo plaatste Marieke Elsinga recent dit heerlijke kiekje op Instagram. En daar waren haar fans toch wel flink van te spreken. Hoe kan het ook anders? Niet alleen worden we verwent met een volledige glamour-shot, compleet met zwoele blik en spannende inkijk; we krijgen ook nog eens een ontzettend persoonlijke shot cadeau! En daarmee laat Marieke zich echt van alle kanten zien. Gelukkig is Marieke daar ook volledig van op de hoogte. De beeldige presentatrice…