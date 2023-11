Marian Trott uit BB VoL Liefde zet voor deze prijs haar villa te koop en vertelt o.a. waar ze gaat wonen. Zie foto’s

Bekendeburen sprak zelf vanmiddag met Marian uit BB Vol LIefde en wij kennen haar plannen en hoe het met de bedreigingen staat en meer……

Uiteraard schrijven wij niet het Instagram bericht van BB Vol Liefde deelneemster Marian Trott klakkeloos over, maar het leek ons beter even contact met haar te leggen om meer te weet te komen over welke prijs ze vraagt voor haar villa, wat haar plannen zijn, hoe het gaat met de bedreigingen en hoe staat het met de verkoop van haar makelaarskantoor.

VRAAGPRIJS VILLA MARIAN TROTT

Marian heeft haar villa te koop gezet, omdat ze het niet alleen zat is na alle bedreigingen en het zich niet meer op haar gemak voelt in de villa. “Ik heb de villa te koop gezet voor een vraagprijs van 2,3 miljoen euro.

EINDE BED EN BREAKFAST VOOR MARIAN TROTT

Wanneer de villa is verkocht, dan stop ik ook gelijk met Bed & Breakfast. Even op adem komen. Ik ga overigens niet terug naar Nederland, maar ik heb mijn oog laten vallen op…