Marel | Beleggers blij met ongevraagd overnamebod

Marel is een van oorsprong IJslands beursgenoteerd, bedrijf dat in 2019 ook een beursnotering in Amsterdam kreeg. Het produceert machines voor de verwerking van voeding, met name vlees en vis. Op vrijdag 24 november jl. ontving Marel ongevraagd een – niet bindend – overnamebod van John Bean Technologies Corporation (JBT). Daaraan verbindt JBT de voorwaarde van een onherroepelijke toezegging van Eyrir Invest om het bod te aanvaarden. Eyrir Invest is de grootste aandeelhouder met 24,7% van de aandelen in bezit. JBT biedt €3,15 per aandeel. De koers van Marel sloot die 24ste november op €2,78, 18% hoger dan het slot daarvoor. Daarmee staat de koers wel nog steeds in de laagste regionen sinds haar Amsterdamse beursnotering.



Op maandag 28 november kwam…