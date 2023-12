Marco Borsato verrast Leontine voor haar verjaardag: ‘stipt middernacht’

Gister was het de 56ste verjaardag van Leontine

Ruiters. Marco Borsato zwijgt sinds zijn The Voice-schandaal als het graf, maar kon

dit moment natuurlijk niet laten passeren zonder iets van zich te laten horen. Precies

om middernacht feliciteerde hij zijn oud-geliefde, maar werd kei hard genegeerd.

Verzoening?

Na 22 jaar huwelijk gaven Leontine en Marco er

in 2020 de brui aan. Inmiddels heeft Leo een nieuwe partner, vermogend zakenman John Huiberts,

maar op Instagram heet ze nog altijd ‘Borsato’ met de achternaam. Dat is vreemd, want daarmee geeft Leontine een vaag signaal af. Hoopt ze nog op verzoening met

de ‘Vandaag is rood’-smeerkees?

Virtuele felicitatie

Gister leek het daar in ieder geval niet op. Borsato

feliciteerde haar om 00:00 precies met haar verjaardag in zijn Instagram

Stories. Zo kreeg Leontine wel meer virtuele felicitaties, die ze allemaal stuk

voor stuk deelde op haar eigen Instagram, behálve…