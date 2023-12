Marco Borsato gesignaleerd in London: ‘Is hij weer verliefd?’

Marco Borsato leeft sinds zijn schandaal bij The Voice een soort spookbestaan. Soms verdwijnt hij voor weken van de radar, zonder dat iemand weet waar hij uithangt. Nu blijkt hij opeens in London te vertoeven. En de handtastelijke zangvogel is vermoedelijk niet alleen.

London

Marco Borsato laat al geruime tijd niet tot

nauwelijks zijn gezicht zien. Heel af en toe wordt de gedupeerde popartiest nog

gespot in het wild. De laatste keer dat er een paparazzikiekje is geschoten,

leek meneer wel verdrievoudigd in omvang. Nu schijnt het dat hij met dat

volumineuze lijf door de straten van London slentert. Maar met wie is de zanger, die vervolgd wordt voor het bepotelen van een minderjarige, in hemelsnaam op pad?

Paarden

Het schijnt dat Marco, naast zijn liefde voor muziek en piepjong vlees, nóg een passie heeft: paarden. Afgelopen zomer bevond de zanger zich onder de mensen op een paardencentrum in de omgeving van Alkmaar….