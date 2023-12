Marcel van Roosmalen levert in op verkoop van zijn huis! Zie foto’s

Maar toch mag hij niet ontevreden zijn..

Marcel had zijn woning in Wormer te koop gezet voor een vraagprijs van 6 ton euro. Zelf kocht hij het optrekje in 2017 voor een bedrag van 420.000 euro en nam er een hypotheek op van 439.000 euro.

DIT HEEFT MARCEL VAN ROOSMALEN VERDIEND

Na lange tijd heeft hij een koper weten te vinden en zijn woning in Wormer verkocht voor een prijs van 570.000 euro. Hij heeft weliswaar 30.000 euro moeten inleveren op de vraagprijs, maar houdt nog altijd een winst over van 131.000 euro. Niet slecht

INDELING HUIS

De koper krijgt voor zijn geld een bijzondere woning met een woonoppervlakte van 138 vierkante meter en de beschikking over vijf kamer, waaronder drie slaapkamers en 1 badkamer, verdeelt over twee woonlagen plus een zolder.

Op de tweede verdieping bevindt zich op dit moment het kantoor van de Media Inside presentator. Koken kan in de royale leefkeuken die is voorzien van diverse inbouwapparatuur en openslaande…