‘Mannsverk heeft het niet goed gedaan’ – Voetbal International

Tegen FC Twente kreeg Sivert Mannsverk de kans in de basis, maar hij maakt nu plaats voor Kenneth Taylor. ‘We hebben veel van hem gezien, hij heeft ook een paar keer getraind. Vorige keer ging het ook tussen hem en Taylor. Er was toen grote twijfel. Mannsverk heeft het gewoon niet goed gedaan en we kennen de kwaliteiten van Taylor’, zegt Steijn bij Veronica.

Ook Anton Gaaei krijgt een basisplaats. ‘Rensch had tegen FC Twente ook wat fysieke problemen. We spelen drie wedstrijden in zeven dagen en Anton heeft het goed gedaan. Tegen FC Twente hebben we een slechte beuert gemaakt, maar dat hebben we snel af proberen te sluiten. Dit is een totaal andere wedstrijd. Dat moet ook inspireren voor de boys.‘