10 Manieren om de Skater Look te Creëren (Modetrend 2023)

De skater look is weer helemaal in. Deze iconische stijl, die velen nog kennen uit de jaren 90, heeft recent aan populariteit gewonnen dankzij social media apps als Instagram, TikTok en Snapchat. De skater-esthetiek is wijdverbreid onder middelbare scholieren, studenten en studenten die van de skaterstijl houden.

Skaters veroveren de modewereld met hun onconventionele stijlen en outfits, dus er is geen reden om de look niet in je outfits te verwerken. Het dragen van schoenen in skatestijl, wijde broeken of een skater-kapsel zijn uitstekende manieren om je garderobe op te leuken en lagen toe te voegen aan je persoonlijke stijl.

Hier zijn 10 manieren om eruit te zien als een skater:

1. Skatestijl begint met je schoenen

Bij het samenstellen van een skater-outfit begint alles met de schoenen aan je voeten.

Schoenenmerken als Nike, Adidas, Converse, DC en Vans brengen al jaren sneakers uit die speciaal zijn ontworpen voor skaters. Door de opkomst van de skatestijl zijn sommige van de populairste schoenen op de markt skateschoenen.

Dit zijn de beste:

Vans Slip-On

Vans Old Skool

Vans Sk8-Hi

Nike SB Stefan Janoski

Nike Blazer Mid 77

Nike Dunk Laag

Nike SB Dunk

Adidas Daily 3.0

Converse Chuck 70

Converse Chuck Taylor Alle Sterren

DC Court Graffik

Als je twijfelt over welke skateschoenen het beste bij je passen, komt het neer op voorkeur.

Schoenenmerken als Vans en DC ontwerpen hun sneakers voor consumenten die skateboarden. Als je de authentieke skaterstijl volledig wilt omarmen, zijn een paar Vans sneakers of schoenen van DC een goede keuze.

Nike, Converse en Adidas zijn allemaal stijlvolle en trendy schoenmerken. Als je de skater-esthetiek probeert te bereiken terwijl je niet skateboardt, dan zijn dit de schoenen die je wilt dragen.

2. Neem een skater kapsel

Om er als een skater uit te zien, heb je het juiste kapsel nodig. Een kapsel voor skaters is gemakkelijk, want skaters hebben veel verschillende kapsels.

Kapsels veranderen voortdurend. Maar een paar kapsels zijn op dit moment bijzonder populair onder skaters. Hier zijn een paar verschillende skater-kapsels:

Middenscheiding

Rommelig kapsel

Skin Fade Haircut

Mullet

Vraag je kapper om een skater kapsel. Iedereen heeft een andere hoofdvorm en haartextuur, dus het is een goed idee om het kapsel te kiezen dat het beste bij je past.

Als je niet zeker weet welk kapsel je moet kiezen, is er niets mis mee om een kapsel een paar weken uit te proberen. Verschillende kapsels uitproberen is de beste manier om een kapsel te vinden dat goed bij je past en je die skater-esthetiek geeft.

3. Draag skater kleding

Het belangrijkste onderdeel van er uitzien als een skater is het dragen van de juiste kleding. Skaters houden van baggy kleding en zijn onbevreesd om verschillende kleuren, texturen en materialen in hun kleding te verwerken.

Sweaters

Veel skaters creëren laagjes in hun kleding door een baggy trui of oversized shirt te dragen. Een loszittende trui is een uitstekende manier om je skater-boy outfit meer diepte te geven.

Hoodies, truien met rits, crewnecks en truien met halve rits zijn cool, stijlvol en een geweldige manier om lagen toe te voegen aan je kleding.

T-Shirts

Wat shirts betreft, hebben skaters een paar verschillende opties. Er is het standaard t-shirt, grafisch t-shirt, t-shirt met lange mouwen of v-hals. Al deze stijlen zien er leuk uit en welke je draagt, hangt af van je persoonlijke voorkeur.

Op dit moment is een boxy-fit shirt trendy onder skaters omdat het er baggy uitziet.

Broeken

Jeans met rechte pijpen, skinny jeans, joggers, korte broeken of baggy cargo pants maken deel uit van de skater-esthetiek. Welke broek je moet dragen hangt af van de look die je wilt bereiken.

Een cargo broek of blauwe denim met rechte pijpen is het beste als je een loszittende broek wilt. Een klassieke skinny jeans staat geweldig als je een meer getailleerde look wilt.

Het kiezen van de juiste broekstijl hangt af van je lichaamstype en de look die je het mooist vindt. Mode is subjectief, dus welke stijl je ook kiest, je zult eruit zien als een skater.

4. Laagjes in je outfits

Een populaire trend onder skaters is om je outfits in laagjes te dragen. Of je nu sweaters, jacks of een hoodie draagt, een outfit met laagjes is een geweldige manier om je eigen persoonlijke stijl in je outfit te verwerken.

Een look die je vaak ziet bij skateboarders is een polo t-shirt met daarop een oversized hoodie. Deze look heeft die baggy stijl waar zoveel skaters van houden. Combineer dit met een Levi’s jeans en een Nike Air Force 1 en je hebt een gelaagde skater-outfit.

Als je geen fan bent van baggy kleding, kun je ook een grafisch T-shirt dragen met een bomberjack. Draag een skinny jeans en een paar Vans Classic sneakers om deze outfit af te maken. Deze outfit heeft een meer getailleerde look, de perfecte mix tussen functionaliteit en stijl.

5. Accessoires voor je outfit

Een skater-outfit is pas compleet met accessoires. Skaters gebruiken accessoires om hun outfits op te leuken en karakter te geven. Hier zijn de verschillende manieren waarop je je skater-esthetiek kunt verfraaien:

Sieraden

Sieraden toevoegen aan je outfit is een goed idee, of het nu gaat om een horloge, ringen, armbanden, kettingen of piercings. Zilveren kettingen en ringen zijn populair onder skaters.

Het leuke van sieraden is dat er zoveel verschillende opties zijn. Probeer gerust eens iets totaal anders en koop een onconventioneel sieraad.

Tassen

Onder skaters en in de mainstream mode zijn velen begonnen met het dragen van verschillende stijlen tassen. Natuurlijk is er de klassieke rugzak. Maar je ziet skaters ook met crossbodytassen, rugzakken en heuptassen.

Merken als Palace, Vans en Supreme verkopen allemaal hun eigen stijl crossbody tassen voor skaters.

Hoeden

Een snapback, beanie, baseballpet, bucket hat of trucker cap zijn allemaal uitstekende modellen hoeden die skaters vaak dragen. Als je meer tijd nodig hebt om je haar te stylen of iets anders wilt proberen, zet dan gerust een hoed op.

Hoeden zijn een belangrijk onderdeel van de skatestijl en street fashion. Als man is een hoed opzetten het meest efficiënte wat je kunt doen als je gehaast je huis verlaat.

Schoenen

Het lijkt misschien niet voor de hand liggend, maar er zijn een paar manieren om je schoeisel te verfraaien. Het eerste wat je kunt doen is de veters vervangen. Door verschillende kleuren veters aan te trekken, heb je jouw unieke stijl en zien je schoenen er als geen ander uit.

Een andere manier om je schoenen te verfraaien is door leuke sokken te dragen. Sokken met een uniek ontwerp vestigen de aandacht op je schoenen en voegen lagen toe aan je outfit. Skaters dragen graag sokken met motieven omdat het een geweldige manier is om zichzelf uit te drukken via hun kleding.

Alternatieve accessoires

Alternatieve accessoires zoals sleutelhangers, zonnebrillen en een riem zijn enkele accessoires die je zou moeten overwegen toe te voegen aan je skater-outfit. Deze accessoires zijn een geweldige manier om jezelf uit te drukken en je persoonlijke stijl te accentueren.

Veel streetwear-, sportkleding- en skateboardmerken verkopen sleutelhangers. Als je je favoriete merk wilt vertegenwoordigen, overweeg dan om zo’n accessoire te kopen.

6. Draag populaire skatemerken

Een groot deel van er als een skater uitzien is het dragen van populaire skatemerken. Een van de leuke dingen van de huidige modetrends is dat veel skatemerken een groot deel uitmaken van de mainstream stijl.

Skaters dragen vaak streetwear merken, atletische merken, denim merken en skatemerken. Als je een paar populaire skatemerken in je garderobe kunt opnemen, ben je al een stapje dichter bij het uiterlijk van een skater!

Streetwear Skater Merken

Streetwear merken zoals Supreme, Palace en Dime zijn trendy onder skaters. Deze merken maken allerlei grafische T-shirts, sweaters, skateboarddecks en meer. Als je die skater-esthetiek probeert te krijgen, zul je streetwear merken in je outfits willen verwerken.

Sportswear Skater Merken

Omdat skateboarden een fysieke activiteit is, dragen veel skaters sportkledingmerken zoals Nike, Adidas en New Balance. Sportkledingmerken zijn zo populair geworden onder skaters dat Nike en Adidas schoenen en kleding hebben die speciaal zijn ontworpen voor skaters.

Denim skatemerken

Sinds skateboarden is uitgevonden, is denim een belangrijk onderdeel van de kleding van skaters. De Levis 511 en Dickies original 874 voor heren hebben die baggy stijl waar skaters zo van houden.

Skatemerken

Om er als een echte skater uit te zien, wil je skatemerken dragen. Skatemerken als Polar, Obey, Noah, Thrasher en Vans zijn erg populair onder skateboarders en niet meer weg te denken uit de skatewereld. Het dragen van skatemerken is een geweldige manier om je outfit naar een hoger niveau te tillen en de skatecultuur volledig te omarmen.

7. Omarm de skatecultuur

Het omarmen van de skatecultuur is een belangrijk onderdeel van het krijgen van de skater-look. Als je de cultuur begrijpt, ben je op de hoogte van de laatste trends onder skaters en begrijp je de skatertaal.

Een essentieel onderdeel van de skatecultuur is het begrijpen van de wortels en de geschiedenis. De skatecultuur begon in Californië in de jaren 60 toen surfers hun trucs op het land wilden oefenen. In de loop der jaren heeft de skatestijl zich ontwikkeld door anders te zijn, zich te richten op individuele expressie en rebels te zijn.

Een ander onderdeel van het omarmen van de skatecultuur is jezelf onderdompelen in de muziek waar skaters van genieten. Ook al is “Sk8er Boi” van Avril Lavigne het bekendste nummer over skaters, dit nummer vertegenwoordigt niet de skateboardgemeenschap.

Skaters luisteren naar verschillende muziekgenres, zoals Rock, Punk, Pop-punk, Grunge en Hip-hop. Door je te verdiepen in de muziek waar skaters van genieten, zul je de skatecultuur beter begrijpen.

8. Besteed aandacht aan de details

Er zijn een paar kleine details die veel skaters doen om hun outfit te verbeteren. Let op de kleine details en verwerk ze in je stijl om er echt als een skater uit te zien.

Als skaters een outfit samenstellen, streven ze niet naar perfectie. Niet streven naar perfectie betekent dat het oké is om gescheurde kleding te dragen of kleding die er niet netjes uitziet. Als skater geef je je outfits meer diepte door kleding te dragen die er versleten uitziet.

Skaters doen kleine dingen, zoals het dragen van verschillende kleuren schoenveters en het aan elkaar knopen van de veters van hun hoodie. Deze kleine details zijn een geweldige manier om je eigen persoonlijke stijl toe te voegen aan je skater-outfit.

9. Leer skaten

Je kunt deze stap overslaan als je alleen een skater-outfit wilt samenstellen. Als je echter van plan bent om de skater-look en skatestijl volledig te omarmen, dan is leren skaten een goed idee.

Het goede aan skateboarden is dat er een lage drempel is. Na een paar uur oefenen kun je leren hoe je op een skateboard stapt en rondrijdt. Waar skateboarden lastig wordt, is als je trucs wilt leren. In dat geval kun je het beste naar je plaatselijke skatepark gaan en van anderen leren.

Andere skaters zijn meestal aardig voor nieuwe skaters en zijn meer dan bereid om te helpen. Een skatepark is ook een geweldige plek om anderen in de skategemeenschap te ontmoeten en de skatecultuur beter te begrijpen.

10. Niet forceren

Niets staat de skatende gemeenschap meer tegen dan iemand die te hard zijn best doet. Als je naar een skatepark gaat en je voordoet als iemand die je niet bent, gaat dat opvallen.

Er is niets mis mee om de skatecultuur te omarmen en te genieten van de esthetiek van skaters. Maar doe niet alsof je een echte skater bent als je dat niet bent!