8 Manieren om een Neppe Gucci Tas te Herkennen

Gucci is een naam die synoniem staat voor luxe, handtassen en chique stijl. Maar hoewel we dit geweldige merk allemaal kennen en ervan houden, hangt hier een prijskaartje aan.

Met een steeds groter wordende industrie van namaaktassen wordt het steeds moeilijker om een authentieke Gucci tas te bemachtigen, vooral bij tweedehandswinkels.

In dit artikel bespreken we de geschiedenis van Gucci, de populairste stijlen en hoe je een neppe Gucci tas herkent.

Gucci

Gucci werd in 1921 opgericht in Florence, Italië door Guccio Gucci. Nadat hij de smaak van rijke klanten had leren kennen toen hij in het Savoy Hotel werkte, opende hij zijn winkel als verkoper van geïmporteerde leren bagage.

Door een handelsembargo tegen Italië werd leer schaars en moest Gucci andere materialen introduceren, zoals raffia, riet, hout, linnen en jute. In deze tijd ontstonden Gucci’s kenmerkende motief en looitechniek, die een handelsmerk van het merk werden.

Sindsdien is het merk uitgegroeid tot een begrip en een van de meest herkenbare merken ter wereld. Hoewel Gucci in de loop der jaren honderden stijlen heeft uitgebracht, zijn er een paar die eruit springen als de populairste. Dit zijn onder andere de GG Marmont, de Soho Disco Bag, de Dionysus en de Sylvie.

Vooral deze tassen zijn favoriet bij beroemdheden, influencers en fashionista’s. Daarom zijn dit ook de tassen die je het vaakst vervalst ziet, dus let vooral goed op deze stijlen.

Laten we nu eens kijken hoe je een neppe Gucci tas kunt herkennen.

1. Controllato kaart

Controllato card (wat “gecontroleerde kaart” betekent) word bij elke echte Gucci handtas geleverd. Deze informatiekaart zorgt ervoor dat de tas is gecontroleerd na de productie.

Helaas zijn deze kaarten vrij eenvoudig na te maken, dus let goed op het logo, de spatiëring en het centreren van de tekst op elke kaart. Er moeten in totaal drie regels tekst zijn en tussen elk nummer moet een spatie staan.

2. Serienummer

Meestal is het serienummer de snelste manier om een neppe Gucci tas te herkennen. Bijna elke echte Gucci tas heeft een leren label aan de binnenkant van de tas. Op dit serienummer staat het beroemde “Gucci” logo, maar het is ook de sleutel tot het herkennen van een replica versus de echte.

Als je dit leren lipje omhoog klapt, zou het serienummer van de tas erop moeten staan. Nieuwere Gucci tassen hebben twee rijen met nummers, terwijl tassen van voor de jaren 90 er misschien maar één hebben.

Maar uit welk tijdperk je tas ook komt, het moeten alleen nummers zijn. Geen letters. Een van de grootste rode vlaggen om een neppe Gucci tas te herkennen zijn letters op het label.

Hoewel de betekenis van deze cijfers onduidelijk is, is dit een detail dat maar weinig replica tassen hebben. Je kunt ook proberen deze nummers in Google in te voeren om te zien of jouw specifieke model tevoorschijn komt, maar voel je niet ontmoedigd als er geen resultaten verschijnen.

Maak je ook geen zorgen als het stempel slecht gedefinieerd of vaag lijkt, zelfs op nieuwe Gucci tassen; sommige materialen zijn moeilijker schoon te stempelen dan andere.

3. Lederkwaliteit

Hoewel het serienummer vaak meteen aangeeft of een tas echt is of niet, is de kwaliteit van het leer ook een belangrijk punt om op te letten. Vaak zijn designertassen gemaakt van leer van hoge kwaliteit en het is vaak makkelijk om onderscheid te maken tussen echt leer en nep PU leer.

Ten eerste heeft echt leer vaker wel dan niet een onvolmaakt uiterlijk. Dit omvat een onregelmatige nerf en (op vintage Gucci tassen) een patina. Het moet soepel en boterachtig aanvoelen en een natuurlijke en aangename muskusgeur hebben.

Aan de andere kant ziet PU er vaak te glad en plasticachtig uit, omdat het machinaal is gemaakt. De geur kan een van de beste indicatoren zijn, want nepleer heeft vaak een chemische geur, vooral als de tas nieuw is. Het kan ook te stug of te slap zijn.

Hier moet je echt de stijl van de tas goed kennen en wat onderzoek doen. Als je de tas niet in het echt kunt bekijken, zoek dan op internet naar foto’s en reviews van jouw tas. Is het leer gestructureerder of zachter? Is deze tas ooit in deze kleur gemaakt? Deze antwoorden kunnen je vaak in de juiste richting wijzen.

4. Hardware

Hardware is vaak een van die details waar de makers van replica’s zich niet zo druk om maken. Dit betekent dat het de perfecte gelegenheid is om de fijnere details van je eigen tas te controleren en de echtheid ervan te bevestigen!

Ten eerste moet de hardware op je echte Gucci tas van hoge kwaliteit zijn. Authentieke Gucci producten hebben hardware die stevig en zwaar is. Alle ritsen, sloten en andere metalen hardware moeten perfect geplaatst zijn en voorzien van de juiste logo’s en lettertypes. Ze mogen ook niet verroest of geschilferd zijn.

De meeste replica tassen zijn gemaakt van goedkope en lichtgewicht hardware. Details zoals ritssluitingen kunnen logo’s missen of onjuiste spatiëring en lettertypes hebben. Let op alles, van de plaatsing van de hardware tot de vorm van de ritstrekkers. Deze kleine problemen wijzen vaak op een nep exemplaar.

5. Stiksels

Een ander kenmerk van designer lederwaren is het onberispelijke stikwerk. Veel merken hebben zelfs een exact aantal steken voor elk onderdeel van hun tassen! Omdat veel Gucci tassen (zoals de Marmont en Soho collectie) worden gedefinieerd door hun stiksels, kan dit de beste manier zijn om een namaak te herkennen.

Op authentieke Gucci-handtassen zijn de stiksels zeer gelijkmatig, consistent en vrij van losse of gebroken draden. Patronen zoals de Marmont chevron zijn op een bepaalde manier verdeeld en moeten er altijd hetzelfde uitzien in alle tassen.

Bepaalde steekpatronen, zoals Gucci’s “GG” logo dat te vinden is op Soho tassen, zijn zelfs voor de beste replicafabrikanten erg moeilijk te maken. Zoek foto’s van deze patronen op en vergelijk ze met die van jezelf om te zien of het een perfecte match is of dat er ongelijke stiksels op de tas zitten.

6. Verpakking

Een van de spannendste dingen bij het ontvangen van een nieuwe Gucci tas is het uitpakken! De verpakking is van hoge kwaliteit, mooi en het is zo leuk om de tas uit de doos te halen. Maar dealers van replica tassen besteden zelden veel aandacht aan de verpakking van hun tassen, waardoor het een makkelijke weggever is.

Alle authentieke Gucci tassen worden altijd geleverd met een stofzak in donkerbruin, lichtbruin, wit of zwart. De stofzak bevat het Gucci-logo of monogram en voelt zijdezacht aan. Als ze nieuw zijn, zitten er ook specifieke informatiekaartjes bij met een QR-code en de juiste details en lettertypes.

De verpakking is een van de minst belangrijke aspecten voor makers van replica tassen. Ze rekenen er waarschijnlijk op dat je niet veel aandacht besteedt aan de verpakking van de tas. Daarom hebben hun stofzakken meestal een verkeerd lettertype, kleur en materiaal. Maar wees voorzichtig – veel verkopers gebruiken authentieke stofzakken om hun kopers nog meer te misleiden.

7. Kwaliteit van het logo

Het “GG” embleem is waarschijnlijk een van de meest iconische elementen van Gucci tassen. Het is onmiddellijk herkenbaar en biedt een geweldig gouden contrast op hun tassen. Gelukkig is dit handelsmerksymbool een ander detail dat bij replica Gucci tassen vaak fout gaat!

De twee G’s moeten hoofdletters zijn, bovenaan een fijne punt vormen, een iets dikker midden hebben en overlappen. Dit dubbele g logo heeft meestal een moeilijk na te maken zachtgouden afwerking en een medium gouden tint. Pas op voor stijlen waarbij het logo te dun is, te glanzend of een te warme goudtint heeft.

Als het gaat om Gucci’s kenmerkende monogram, moeten het logo en het ontwerp consistent zijn over de hele tas. Als je onregelmatigheden, onjuiste grootte van de G’s of G’s die geen hoofdletters zijn ziet, is de tas waarschijnlijk nep.

8. Label aan de binnenkant

Zoals we al eerder zeiden, staat op de achterkant van het label het serienummer van de tas, maar de voorkant van het label kan net zo goed een indicator zijn voor een neppe gucci tas.

Bij authentieke tassen wordt dit label gemaakt met een hittestempel met het handelsmerk van het merk, het logo en “made in Italy”. Net als bij de serienummers, zal deze stempel niet altijd 100% perfect zijn en kan hij vrij ondiep zijn, afhankelijk van het materiaal.

Neppe tassen hebben meestal problemen met het lettertype en de tussenruimte van deze stempels en ze kunnen zelfs helemaal ontbreken. Maak jezelf vertrouwd met het Gucci-logo en vergelijk het met het label in je tas om verschillen in grootte, lettertype en tussenruimte te ontdekken.

Tot slot

Eén ding dat je in gedachten moet houden als het gaat om de echtheid van een designertas is dat er kleine afwijkingen kunnen zijn in elke tas. Hoewel ze zeldzaam zijn, worden deze tassen vaak met de hand gemaakt en kunnen er hier en daar fouten in zitten. Een steek die niet in het midden zit, is niet altijd de beste aanwijzing voor een neppe gucci tas!

Bovendien hoeft een tas die er aan de buitenkant onberispelijk uitziet niet per se een authentieke tas te zijn! De tijd dat replica tassen alleen maar lage kwaliteit en overduidelijke namaak waren, is voorbij. Er is een enorme markt voor online replica tassen en ze worden elke dag beter en beter in het doorgaan voor de echte.

Sommige zien er zelfs 100% identiek uit als de authentieke versie. Vertrouw dus nooit alleen op het uiterlijk voordat je duizenden euro’s uitgeeft aan luxe merkproducten.