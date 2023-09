Manchester United-routinier springt in de bres voor haperende Onana – Voetbal International

Na afloop van de nederlaag bij Bayern München nam Onana de schuld op zich. De oud-Ajacied ging bij de openingstreffer opzichtig in de fout. ‘We verliezen hier door mij’, was de doelman zelfkritisch. Zijn flater leidde de vierde nederlaag in vijf wedstrijden in, terwijl Manchester United voor het eerst in 45 jaar drie wedstrijden op rij drie of meer tegendoelpunten incasseerde.