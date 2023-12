Manchester United heeft in de Premier League drie keer achter elkaar gewonnen en is er alles aan gelegen die reeks een passend vervolg te geven in de Champions League. De formatie van coach Erik ten Hag zal ook wel moeten, want uitschakeling dreigt. De start in de uitwedstrijd tegen Galatasaray mag er in ieder geval zijn. Na de vroege 0-1 door Alejandro Garnacho schoot The Red Devils op schitterende wijze op 0-2.