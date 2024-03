Manchester United en Erik ten Hag kennen nú al mogelijke tegenstander in volgende ronde FA Cup

Manchester United moet weliswaar nog beginnen aan het uitduel met Nottingham Forest in de achtste finales van de FA Cup, maar de formatie van coach Erik ten Hag weet nú al wie de mogelijke tegenstander is in de volgende ronde. De huidige nummer zes van de Premier League neemt het bij een overwinning woensdagavond in de kwartfinale op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Liverpool en Southampton.

Ten Hag is bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Manchester United en de FA Cup is de enige prijs die zijn spelers en hij nog kunnen winnen. De gevallen grootmacht eindigde in de Champions League onderaan in een groep met Bayern München, FC Kopenhagen en Galatasaray, werd al voortijdig uit de League Cup geknikkerd en heeft in de competitie een achterstand van 16 punten op koploper Liverpool. Manchester United bezet in de Premier League momenteel de zesde plaats en moet dus nog alle zeilen bijzetten om een Champions League-plaats in handen te krijgen.