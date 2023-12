Manchester City kroont zich tot wereldkampioen ten koste van Fluminense

Manchester City heeft zich gekroond tot wereldkampioen van de clubteams. In de finale met Fluminense was het door vroege doelpunten nooit echt spannend (4-0), waarbij Feyenoord-target (26) met een eigen doelpunt de schlemiel werd. Enige smetje op de avond voor Pep Guardiola en basisklant Nathan Aké was de op het oog ernstige knieblessure die middenvelder Rodri een kwartier voor tijd opliep.

Na ruim twintig minuten probeerde Nino, die later in de wedstrijd nog ‘pussy’ genoemd zou worden door Jack Grealish (zie onder), een voorzet vanaf de linkerkant van het veld te blokken. Dat lukte, maar daardoor werd de bal van richting veranderd en belandde die pardoes achter keeper Fábio. Omdat Julian Álvarez na een minuut de score al had geopend, was de eindstrijd in feite al gespeeld. Voor de Argentijn was het al de zesde (!) competitie waarin hij namens The Citizens scoorde.



Het eigen doelpunt van Nino was vervelend voor de verdediger, die…