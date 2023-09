Man Wendy van Dijk koopt alleen dit miljoenenappartement

Man Wendy van Dijk koopt eigen woning

Erland Galjaard, de man van Wendy van Dijk, kocht in september 2017 een dubbel bovenhuis in Amsterdam. Dit deed hij alleen en de naam van Wendy was nergens te vinden. Het zou kunnen dienen als een plek waar Erland even op adem kon komen, aangezien Wendy destijds een hevige strijd voerde met haar ex-zakenpartner Robbert Boekema.

Hij kocht het bovenhuis voor een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro, met een hypotheek van 1,4 miljoen euro. Deze heeft hij uiteindelijk weer flink weten te verkopen, voor een bedrag van 1,96 miljoen euro. Hiermee maakt hij bijna een half miljoen winst.

De woning van Erland Galjaard

