Man van Wendy van Dijk koopt zonder haar eigen miljoenenappartement aan de Maas. Zie foto’s

En dit is niet de eerste keer dat hij dit doet…..

Het is de tweede keer dat Erland Galjaard, voormalige topman bij Talpa, een appartement voor zichzelf heeft gekocht. Eerder kocht hij een een dubbel bovenhuis in de Vossiusstraat in Amsterdam en nu heeft hij, zonder zijn vrouw Wendy van Dijk, een prachtig appartement aan de Maas in Rotterdam gekocht.

KOOPSOM APPARTEMENT

Je zou bijna denken dat er huwelijksproblemen zijn en ook dat is niet nieuw. Het appartement heeft hij gekocht voor 1,5 miljoen euro bij een vraagprijs van 1.750.000 euro of een kwart miljoen euro onder de vraagprijs.

Erland heeft het met eigen geld betaald. Voor dit geld krijgt hij een schitterend aan de Maas gelegen vijfkamer appartement met een woonoppervlakte van 193 vierkante meter.. Hij beschikr over drie slaap- en twee badkamers

INDELING APPARTEMENT.

De woonkamer is voorzien van hoge raampartijen, waardoor hij een prachtig uitzicht heeft over de Maas. Ook is er over de…