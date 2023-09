Probeer je eindelijk eens een goede daad te verrichten door twee meiden te helpen die net van hun scootertje zijn gesodemieterd, eindig je met een nat pak en liggen al je cool points ook nog eens in het water. Het kan verkeren…

Vol gas

Het is de meest gemaakte fout bij het oppakken van een scooter of motor: de gashandel vastpakken en dan niet doorhebben dat je er een slinger aan geeft terwijl de motor nog draait. Wat er dan kan gebeuren zie je in de video hieronder: