Man probeerde Tim Hofman af te knallen

Een 41-jarige man uit Breda is begin vorige maand gearresteerd na een dreigement op het Media Park in Hilversum. Hij liep het BNNVARA-gebouw binnen met een vuurwapen en een mes, met de intentie om presentator Tim Hofman te doden.

Ik ben hier om Tim Hofman te doden

De man meldde zich rond 21.00 uur bij een beveiliger en verklaarde dat hij Tim Hofman wilde doden. De beveiliger schakelde direct de politie in. Eerder die dag had de verdachte al geprobeerd via de receptie een ontmoeting met Hofman te regelen, zonder succes.

Geen connectie met BNNVARA of ‘Boos’

Volgens BNNVARA is de man geen oud-werknemer en heeft hij geen enkele connectie met de omroep of een ander programma. Hij is ook nooit te zien geweest in Hofman’s programma ‘Boos’ of daar onderwerp van gesprek geweest.

Rechtszaak in december

De man zit momenteel vast en de rechtszaak tegen hem zal naar verwachting eind december beginnen. BNNVARA-directeur Van der Zee noemde het incident…