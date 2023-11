Man ontdekt nieuwe manier om boerenkool te eten, Nederlanders flippen de pan uit

Iedereen weet dat boerenkool een viering van het leven is. Zeker in de wintermaanden. Een traditie waar je niet aan moet tornen, maar de import-Nederlander uit onderstaande video deed het toch en de reacties zijn overweldigend.

Bekijk de innovatie hieronder:







Onder de video, waar men over het algemeen met stomheid is geslagen door deze move, wordt deze 2.0-manier van boerenkool eten volop toegejuicht. “Alleen nog even in de mayo dippen, dan is dit perfect,” reageert iemand. “Kapot goed idee”, vult ene Kyra aan.