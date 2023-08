Waarom je de Man MOET Laten Betalen tijdens de Eerste Date!

Wie moet betalen op een eerste date is een beetje een modern raadsel.

Mensen verschillen enorm in hun kijk erop, maar over het algemeen zijn er twee soorten mensen in de wereld – zij die vinden dat de man de rekening moet betalen op een eerste date en zij die vinden dat het idee van een man die betaalt achterhaald is.

Moet je seks hebben op een eerste date? Ehh, onze schrijvers maken er nog steeds discussie over… Moet een vent voor je betalen op een eerste date? Ja. Moet je beledigd zijn als een man wil betalen op een eerste date? Absoluut niet.

Nog steeds in de war? Hier zijn 11 redenen waarom je een man altijd moet laten betalen op een eerste date.

1. Het gaat niet alleen om het geld

Als een man trakteert gaat het niet om het kopen van jou – het gaat om de waarde van je gezelschap, en betalen op een eerste date is de makkelijkste meest directe manier om dit te laten zien.

2. Je bent hem niets verschuldigd

Als je denkt dat je date aan het einde van de avond seks verwacht omdat hij een paar glazen wijn voor je heeft gekocht, dan zijn het niet je normen en waarden waar je naar moet kijken, maar je keuze van mannen.

3. Jouw beurt komt nog wel

Een rekenmachine tevoorschijn halen en de rekening door midden delen is prima als je veertien bent en uit eten gaat met het zakgeld van deze week.

Een veel volwassenere manier van daten is om de beurt de rekening betalen of aanbieden om hem na het etentje verderop in de kroeg te trakteren op een paar borrels.

4. ‘Maar ik zou niet van mijn vriend verwachten dat hij voor mijn avondje uit betaalt …’

Je date is niet je vriend.

En hoewel het belachelijk zou zijn om van een vriend te verwachten dat hij altijd voor je betaalt tijdens een avondje uit, is de dynamiek van een date anders en zijn de regels dat ook.

5. Het is sexy

Of je het nu leuk vindt of niet, we voelen ons nog steeds aangetrokken tot potentiële partners op basis van dezelfde principes als onze holbewoner voorouders, en een ‘kostwinner’ zijn is daar één van, vooral bij het nemen van instinctieve, oerbeslissingen.

6. Laat hem de kostwinner zijn (het heeft niets met seksisme te maken)

De grenzen zijn tegenwoordig al verwarrend genoeg, maar je date laten betalen betekent dat je hem een beetje zijn oude mannenspieren laat gebruiken, voor je zorgt en romantische controle neemt.

Het kan ouderwets klinken, maar een man toestaan om te ‘zorgen’, ook al is het maar een symbolisch gebaar van een maaltijd, is veel bevorderlijker voor de chemie dan hem erop aanspreken dat hij een paar glazen wijn en een hamburger voor je durft te kopen.

7. Het betekent dat hij je leuk vindt

Geniet ervan.

8. Het is een echte uiting van karakter

‘Het eerste etentje voor je kopen’ betekent niet dat hij je de hele relatie gaat dragen, en dat moet je ook niet verwachten.

Het betekent zelfs niet dat hij hetzelfde zal doen op de tweede date, maar het betekent wel dat hij je genoeg waardeert om genereus te zijn.

9. Als hij het zich niet kan veroorloven om je te trakteren op een eerste date, moet hij dat niet voorstellen

Als hij het zich niet kan veroorloven om de rekening te betalen van jullie eten, zou hij niet in het restaurant moeten zijn.

Een paar drankjes, een uitstapje naar een galerie of een wandeling in het park zijn allemaal perfect respectabele dates die niet veel kosten.

10. Verwar manieren niet met genderstereotypen

Als je een man toestaat een deur voor je open te houden of een rekening op te halen, betekent dat niet dat je je stemrecht kwijtraakt, het betekent gewoon dat het soms oké is om te genieten van ouderwetse manieren.

11. Het laat zien dat je hoffelijk bent

En alleen omdat je in staat bent om te betalen, betekent het niet dat je dat ook moet doen.

Eerste dates zijn al verwarrend genoeg zonder aan het eind ruzie te moeten maken over wie er moet betalen – door aan te bieden om te betalen, maar het aanbod om dat niet te doen vriendelijk te accepteren, laat je je date zien dat je graag voor jezelf betaalt, maar dat je het niet eng vindt als hij erop staat dat je dat niet doet.