Man die Palestina-vlag bestelt krijgt Israelisch exemplaar opgestuurd van Nederlands bedrijf

Terwijl Gaza omsingeld wordt door een meedogenloze troepenmacht nemen de Palestina-protesten wereldwijd hand over hand toe. In grote steden wordt massaal met de Palestina-vlag gezwaaid, waardoor de vraag naar de banier enorm is toegenomen. Alleen gaat het met de levering niet altijd goed. Of is hier sprake van een misplaatste grap?

Palestina-vlag kopen

Een supporter van Palestina kwam bedrogen uit toen hij via Bol.com een exemplaar bestelde, maar nota bene een Israelisch exemplaar kreeg thuisgestuurd. “Super kinderachtig dit”, zo omschrijft de gedupeerde klant het incident in een bericht op Facebook. Het is alleen de vraag of hier sprake is van een misverstand, of dat er moedwillig een versie van Palestina’s vijand is verzonden…

