Man bij First Dates heeft misschien een nakkie teveel op

Kijkers van First Dates vroegen zich gisteravond maar één ding af: waar heeft deze snuiter van gesnoept? Vermoedelijk van een sterk recept. Dit recept kun je overigens niet terugvinden in de AH Allerhande, maar een gemiddeld laboratorium in Brabant kan het wel voor je op de mail zetten.

Een rave onder een viaduct kan ontzettend gezellig zijn, maar als je een paar uur later een eerste date hebt, kun je die huissleutel beter in je zak laten. Helaas heeft ‘Nakkie’ het gister weer te bont gemaakt.

Nakkie

De productie van First Dates moet zich dood zijn geschrokken toen ‘Nakkie’ binnenkwam. Met malende kaken en zwetend als een tomatenplukker onder de Boliviaanse zon. Wordt hij niet lekker van de zenuwen of staat deze knaap strakker dan een maagdenvlies?

Bekijk het fragment en oordeel zelf: