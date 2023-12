Magere winsten Europese beurzen – CashCow.nl

Europese beleggers wachten op de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers later vandaag.

Markten kunnen wel een opsteker gebruiken in de vorm van een meevallende groei. Economen verwachten een groei van het aantal banen met 180.000 in november tegen +150.000 in oktober. In Duitsland is de inflatie gedaald naar 3,2% in november van 3,8% in oktober. De Japanse economie is in Q3 met 2,9% gekrompen na +3,6% in Q2.

Amerikaanse futures staan tot 0,3% in de min voor de Nasdaq. Europa staat een fractie hoger: AEX +0,1%, DAX +0,2%. Nikkei -1,7%, Shanghai +0,1% en Hong Kong -0,2%. Euro/dollar brokkelt iets af op 1,0784. Brent +1,9% op 75,52 dollar.

